Польша получит расширенный доступ к объектам приватизации в Украине

Председатель фонда государственного имущества (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко и глава польской государственной компании Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) Ежи Квецинский подписали договор, который позволит PGNiG на условиях конфиденциальности получить широкий доступ к информации об объектах приватизации в Украине.



Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



Согласно сообщению, в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Польша Анджея Дуды между ФГИУ и PGNiG подписан договор о неразглашении потенциальным покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации.



"Документ позволит компании PGNiG в условиях конфиденциальности получить широкий доступ к информации об объектах приватизации, чтобы с полнотой знаний об активах включиться в борьбу за них", - пояснили в пресс служба.



В Офисе президента добавили, что начало сотрудничества ФГИУ с PGNiG должен дать сигнал инвесторам других стран, что Украина открыта к инвестициям.



Согласно сообщению пресс-службы PGNiG, подписанное соглашение может позволить компании участвовать в процессе приватизации объектов украинского энергетического сектора.



По словам Квецинского, возможно участие PGNiG в приватизации энергетического сектора Украины - это возможность укрепить сотрудничество между странами и совместно укрепить энергетическую безопасность в этой части Европы.



"Я убежден, что благодаря нашему опыту и компетенции мы могли бы стать ценным партнером для украинской стороны", - цитирует пресс служба слова Квецинського.

