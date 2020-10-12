Тихановская назвала тему возможных переговоров с Путиным

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью Tut.by назвала тему своих возможных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.



Тихановская призналась, что хотела бы пообщаться с президентом России. «Мои, то есть переговоры белорусов с Путиным, это не переговоры: вы убираете Лукашенко, мы вам сдаем страну. Нет, ни в коем случае. Это переговоры о том, чтобы Россия не вмешивалась в дела Белоруссии, дала возможность нам самим решить свое будущее», — сказала оппозиционерка.



Она отметила, что Белоруссия «никуда не денется» от России. «Следующий умный президент» решит, в каких сферах укреплять сотрудничество с Москвой, а где белорусы «сами справятся», указала политик. «Пока у меня к Путину один месседж: дайте нам сделать все самим», — заключила Тихановская.

