ВВП Украины за восемь месяцев упал на 5,8%

ВВП Украины в период с января по август 2020 года сократился на 5,8 % после падения на 6,2% по итогам января-июля. Об этом свидетельствует обзор экономической деятельности, опубликованный Министерством экономики 12 октября.

Сообщается, что в августе почти все виды экономической деятельности показали замедление темпов падения, а некоторые - даже рост (в частности, розничный сегмент рынка и строительство).



"Да, отдельные виды промышленной деятельности (в частности, производство потребительских товаров длительного пользования), строительство, сфера транспорта, торговли, а также сельское хозяйства продемонстрировали улучшение своей динамики, а индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем улучшилось", - говорится в отчете.

