Facebook ужесточил политику в отношении публикаций с отрицанием Холокоста

Руководство социальной сети Facebook ужесточило политику в отношении материалов, разжигающих ненависть, в том числе запретило любые публикации, отрицающие или искажающие историю Холокоста. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте компании.



"Сегодня мы вносим обновления в нашу политику в отношении разжигания ненависти, чтобы запретить [распространение] любого контента, отрицающего Холокост или искажающего [факты о нем]", - говорится в пресс-релизе.



Теперь алгоритмы Facebook будут направлять пользователей соцсети, ищущих информацию о Холокосте, к источникам за пределами Facebook, содержащим достоверные сведения об истории катастрофы европейского еврейства. В заявлении подчеркнули, что представители учреждений, занимающихся исследованием и сохранением памяти о Холокосте, таких как мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме, считают, что именно просвещение об истории Холокоста является ключевым в борьбе с антисемитизмом.



В компании также отметили, что уже произвели блокировки публикаций, содержащих "антисемитские высказывания о коллективной власти евреев, которые часто изображают евреев нацией, правящей миром или его ведущими организациями".



Facebook ведет систематическую борьбу с распространением вредоносного контента, теорий заговора и сообщений, разжигающих ненависть. Модерации в основном подвергаются публикации в одноименной социальной сети и в принадлежащей компании соцсети Instagram. В августе администрация социальной сети Facebook отчиталась о выявлении за первое полугодие 2020 года 32,1 млн записей, содержащих вредоносный или потенциально опасный контент.

