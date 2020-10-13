Против Порошенко возбудили дело из-за регистрации офшорной компании

Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко по факту регистрации офшорной компании в 2014 году. Об этом сообщил в понедельник юрист Андрей Портнов.

"Порошенко, пребывая в должности президента Украины, в августе 2014 года зарегистрировал в юрисдикции Британских Виргинских Островов компанию Prime Asset Partners Limited, единственным бенефициарным собственником которой является лично Порошенко", - процитировал Портнов в Facebook данные из реестра досудебных расследований.



По информации юриста, бывший президент скрывал регистрацию компании и не отразил ее в декларации о доходах и финансовых обязательствах, а сама фирма была создана "для дальнейшего осуществления противоправной деятельности, в частности для уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем".



При этом юрист выразил сомнение, что при нынешнем руководстве прокуратуры экс-президент понесет наказание.



На данный момент в отношении Порошенко возбуждено более 20 уголовных дел. Большая часть из них открыта по заявлениям Портнова. В частности, в сентябре юрист сообщал о том, что суд в Киеве обязал офис генпрокурора Украины начать расследование нового уголовного дела в отношении экс-президента, которое касается не возвращенного государственному Укрэксимбанку кредита.

