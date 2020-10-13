Полиция задержала разрушителя агитпалаток в Киеве





Одного зі зловмисників, які нищили агітаційні палатки на Оболоні, затримано "на гарячому". В ході розслідування з'ясувалося, що він пов'язаний з партією "За майбутнє".



Про це повідомила кандидатка в депутати Київської міської ради від «Батьківщини» Ганна Свіріденко на своїй сторінці у Фейсбук.



За показами свідків, він успішно нищив палатки "Нашого краю" і "Слуги народу", проте був спійманий, коли нів нівечив агітаційний пост кандидатки від "Батьківщини" Ганни Свіріденко.



Як вона зауважила на своїй сторінці у Фейсбук, 9 жовтня по вулиці Тимошенка, 2 було пошкоджено її агітаційний куб.



За її словами, це не перший випадок, але саме цього разу поліція затримала винуватця. За фактом злочину зареєстровано відповідну заяву.



Раніше окремі ЗМІ помилково повідомляли про те, що зазначений інцидент стався між агітаторами кандидатів в депутати від партії "Слуга народу".

