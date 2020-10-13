На западе Украины в среду дождливо

В Украине в среду ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской областях умеренные дожди, местами грозы; в Карпатах и Закарпатье значительные дожди, на высокогорье с мокрым снегом; днем в Карпатском регионе умеренные дожди; на остальной территории умеренно теплая погода без осадков, сообщает Укургидрометцентр. Ночью и утром на Левобережье местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.



Температура в западных областях ночью 5-10°, днем 10-15°, в горах в течение суток 0-5° тепла; на остальной территории ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 17-22°, в восточной части до 25°.



В Киеве - без осадков. Температура ночью 11-13°, днем 17-19°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 октября самая высокая температура днем была 25,7° в 1993г., самая низкая ночью -4,9° в 1992г.



15 октября в Украине в основном без осадков, лишь ночью в восточных областях и на Закарпатье небольшие дожди.



Температура в западных и северных областях ночью 4-9° тепла, днем 12-17° ; на остальной территории ночью 7-12° , днем 17-22°.



В Карпатах небольшие осадки; температура ночью и днем 0-5° тепла.



Ветер в Украине юго-западный и южный, 5-10 м/с.



В Киеве 15 октября без осадков температура ночью 6-8° тепла, днем 14-16°.

