В Киеве развернули более 2,7 тысячи коек для больных COVID-19

Для лечения больных коронавирусной болезнью в Киеве развернули 2730 коек в 22 столичных больницах.



Об этом сказал киевский городской голова Виталий Кличко на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.



«Мы продолжаем также увеличивать и количество коек для лечения больных коронавирусом в столичных коммунальных медучреждениях. И делаем все, чтобы обеспечить больницы и медиков всем необходимым. Мы развернули уже более 2730 коек в 22 столичных больницах. Из них 17 больниц уже принимают и лечат пациентов с вирусом. Другие - завершают обустройство отделений для приема таких больных», - сказал Кличко.



Также, как отметил Кличко, в Киеве самый высокий показатель тестирования на коронавирус по Украине, он составляет 301 тест на 100000 жителей.



"Киев, в ситуации такого распространения вируса, продолжает увеличивать количество тестирований. Этот показатель в столице - самый высокий в Украине и составляет сегодня 301 тест на 100000 жителей", - сказал мэр Киева.



Он отметил, что всего в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре c начала пандемии исследовали более 150,5 тыс. образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА - на выявление антител - сделали почти 27 000 тестов.



По его словам, исследуют образцы также в частных и государственных клиниках Киева.



Как сообщал Укринформ, в Киеве 28 090 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых за минувшие сутки - 397.

