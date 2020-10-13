Стефанчук: опрос на выборах - "пробник" референдума

Всеукраинский опрос, который проведут в день голосования на местных выборах 25 октября, является пробником референдума. Об этом во вторник, 13 октября, в эфире канала Украина 24 заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.



"Всеукраинский опрос - это пробник референдума для того, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, и какая позиция по этим вопросам. Я не исключаю, что некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждены, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума", - говорит Стефанчук.



Он отметил, что это не законодательно определенная процедура."Это хорошая инициатива с тем, чтобы впервые государство начало слушать мнение своих граждан, и чтобы граждане определяли, что для них является важным", - заявил вице-спикер.



Стефанчук также сообщил, что знает, какие вопросы будут в опросе, но называть их не стал.



"Эти вопросы уже определены. Этому предшествовала кропотливая социологическая работа... Я знаю все... Эти вопросы сообщит только президент, небольшое количество людей их знает, но сообщит только президент", - отметил он.



Также Стефанчук сообщил, что закон о референдуме могут принять уже в ноябре.

