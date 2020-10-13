Последний лидер Координационного совета выехал из Беларуси

Член президиума Координационного совета оппозиции Сергей Дылевский выехал из Беларуси в связи с опасениями за свою безопасность.



Об этом сообщил пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков, передает TUT.by .



Бывший сотрудник Минского тракторного завода, лидер забастовочного движения Дылевский находится на данный момент в Варшаве.



На прошлой неделе Дылевского под угрозой шантажа заставили уволиться с МТЗ, где он проработал 12 лет. По словам оппозиционера, руководство завода грозило уволить его родителей.



Сергей Дылевский - единственный член президиума Координационного совета, который оставался на свободе и в Беларуси. Остальные члены президиума или находятся за границей, или задержаны и отправлены в СИЗО.



Белорусская оппозиция сформировала Координационный совет сразу после президентских выборам 9 августа для мирной передачи власти.



В нее вошли:



- писательница, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич - выехала в Германию;

- экс-министр культуры Павел Латушко - выехал в Польшу;

- юрист Лилия Власова - задержана, находится в СИЗО;

- адвокат Максим Знак - задержан, находится в СИЗО;

- представитель забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский - уехал в Польшу;

- соглава партии Белорусская христианская демократия Ольга Ковалькова - покинула Беларусь;

- представитель штаба Виктора Бабарыка Мария Колесникова - похищена, находится в СИЗО.



