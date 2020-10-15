Вышел трейлер сериала Федора Бондарчука «Псих»

Сервис more. tv опубликовал трейлер сериала «Псих». Это первый сериал, над которым работал режиссер Федор Бондарчук.



Главный герой — успешный московский психотерапевт Олег, который пытается справиться со множеством личных проблем. Ему 40 лет, он одинок, переживает кризис среднего возраста, страдает от потери самоуважения и медикаментозной зависимости. Год назад без вести пропала его жена. А теперь его самый близкий друг — кукла.



В сериале сыграли Константин Богомолов, Елена Лядова, Игорь Верник, Марина Александрова, Аня Чиповская и Олег Меньшиков. Сценаристом выступила Паулина Андреева.



В «Психе» будет восемь серий, премьера драмы состоится 5 ноября на more.tv.







