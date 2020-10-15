Кинг посмотрел российский сериал «Эпидемия»

Писатель Стивен Кинг посмотрел российский сериал «Эпидемия» на Netflix и составил свое мнение. Он поделился им в Twitter.



«Маэстро ужаса» назвал его «чертовски хорошим сериалом» и перечислил четыре вещи, которые нужно о нем знать.



«1. Он о чуме.

2. Там много снега и холода (Россия же).

3. Все пьют водку.

4. Паршивый спойлер: маленький ребенок — это заноза в заднице»



А позже Кинг добавил еще три детали: «1. Как спагетти-вестерн, только со снегом и зараженными чумой русскими убийцами. 2. Крутые съемки. Что-то снимается вверх ногами. Почему? Не знаю. 3. Ребенок все еще заноза в заднице».



Сериал «Эпидемия» — это экранизация книги Яны Вагнер «Вонгозеро». Он рассказывает о новом неизвестном вирусе, который убивает людей. Города вымирают: электричества нет, деньги больше ничего не стоят, а выжившие сражаются за еду и бензин. Главному герою удается вывезти из города свою семью и соседей. Они решают отправиться в Карелию в дом, расположенный на необитаемом острове посреди озера.



Премьера сериала состоялась в ноябре 2019 года на сервисе «ТНТ-Premier», а позже он появился на Netflix и вошел в топ-10 лучших сериалов сервиса.





