Украина впервые в истории победила Испанию

В рамках четвертого тура Лиги наций сборная Украины обыграла Испанию (1:0).

Единственный гол в матче забил Виктор Цыганков, который сумел реализовать выход один в один. Стоит отметить, что данный забитый мяч стал первым с 2003 года, который "желто-синие" забили в ворота испанцев.

Стоит отметить, что эта победа над испанцами стала первой в истории для "желто-синих". Ранее команды шесть раз встречались на футбольном поле: 5 побед Испании и один матч команды сыграли вничью.

После четырех туров Лига наций Украина занимает третье место с шестью очками. Лидером группы является Испания (семь баллов).