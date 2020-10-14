Ядерно-биологическая миссия Филарета

Благая весть, ребята: патриарх Филарет после длительных колебаний и советов с экспертами согласился-таки освятить ядерные испытания американского топлива Westinghouse. Загрузить сборки собираются на два реактора Ровенской АЭС, и дело это, мягко говоря, тонкое. Тут без помощи свыше не обойтись. Что будет, если загрузить в советские реакторы с истекшим сроком эксплуатации изделия американских мастеров?



Сборки даже по конфигурации не подходят. У нас для них в кустарных условиях изготавливаются «головки» и «хвостовик». Чтобы пролезло в активную зону после двух-трех легких ударов особой кувалдой, изготовленной специально для подобного рода случаев.



Коллеги ровенских атомщиков с Южно-Украинской АЭС могут рассказать много интересного об особенностях эксплуатации топлива прославленной марки Westinghouse, изготовленной на шведском предприятии концерна-банкрота (имеет долговые обязательства на сумму почти $10 млрд.). «Южноукраинка» первой стала использовать американские сборки в рамках программы полного отказа от «агрессивных» российских ТВЭЛов. В результате дежурные смены стали заступать на трудовую вахту как, с...ка, на праздник: то программное обеспечение, написанное трудолюбивыми индусами на непонятном языке программирования, заглючит, то легкий дымок из зоны пойдет. Иногда наблюдалось красивое свечение голубоватых тонов. Скучать вообще не приходилось. И, конечно же, все молились. Даже самые убежденные атеисты проникались бренностью бытия вблизи активной зоны.



Поэтому инициатива Филарета очень своевременна и актуальна. У нас уже не осталось других средств атомного предохранения. Пенсионеры-«атомщики» передают свои знания молодой смене с помощью знаков и коротких мануалов типа «если загорится вон та красная херня, надо быстро с...ть». Единственное учебное заведение, которое готовило атомщиков в Украине, осталось в аннексированном проклятыми оккупантами Крыму. Поэтому на работу берут всех подряд.



Интересный и даже несколько забавный факт: количество атомных реакторов и американских биолабораторий в Украине идеально совпадает. 15 энергоблоков и 15 секретных биолабораторий, работающих по совершенно автономным, то есть абсолютно секретным программам американского военного ведомства

Китайцы не упустили случая немного сыпануть соли на хвост американскому дракону после обвинений в создании вируса ковида. Пекин официально потребовал от США ликвидировать всю сеть лабораторий, размещенных на территории бывшего СССР. ВОЗ неожиданно встала на сторону Китая

Пора уже установить оригинал томоса на Ровенской АЭС. На всякий случай. Лишним этот артефакт точно не будет. Особенно учитывая тот факт, что система аварийной остановки на ровенских реакторах ВВЭР-440 (срок плановой эксплуатации истек в 2010 и 2011 годах) устроена точно так же, как на легендарной Чернобыльской АЭС.Также считаю необходимым расширить и углубить инициативу Филарета на другие объекты, имеющиеся на территории независимой, суверенной, ментально американо-английской державы.Интересный и даже несколько забавный факт: количество атомных реакторов и американских биолабораторий в Украине идеально совпадает. 15 энергоблоков и 15 секретных биолабораторий, работающих по совершенно автономным, то есть абсолютно секретным программам американского военного ведомства. В условиях эпидемии коронавируса и постоянных рекордов по количеству заболевших (Украина уверенно и с большим запасом преодолела рубеж в пять тысяч в сутки) этот факт не может не радовать. Собственно, летний опрос КМИС четко показал, что украинцы проводят параллели между наличием американских военных биолабов и коронавирусом. В сумме 67% (!!!) высказались за то, что «корона» – это вирус, который специально вывели в биолаборатории.Благодаря настойчивости Виктора Медведчука (глава политсовета «Оппозиционной платформы») временная послица Кристина Квин нечаянно признала наличие американских биолабораторий, работающих по военным программам, на украинской территории. До нее это тщательно скрывалось. А тут в пылу борьбы с «фейками кремлевской пропаганды» Кристинка засветила сеть секретных лабораторий. Возможно, это ее так известный антикоррупционер Виталий Шабунин расслабил. Сделал массаж ступней ног и... В результате на официальном сайте посольства США в Украине был опубликован полный перечень лабораторий, участвующих в «Программе снижения биологической угрозы» Пентагона. Понятное дело, посольство США курским соловьем разливалось, что биолабы Пентагона работают только для того, чтобы защитить простых украинцев от опасных патогенов. Ага-ага, потому и количество опасных заболеваний так резко подскочило за последние 10 лет!!! А главное, напомню, что задача любого военного ведомства – это нанести максимальный урон военной технике и живой силе противника. Поэтому задача Филарета по освящению этих структур значительно облегчается. Уже известно, куда именно ехать. Точки засвечены.Правда, Офис президента и сам Зеленский старательно делают вид, что ничего не знают. Не отвечают на запросы оппозиционных политиков, валяют, как говорится, муму и пишут на листочках бумаги вопросы, которые планируется задать офигевшим избирателям 25 октября. Типа: «Как вы относитесь к легализации легких наркотиков и тяжелой проституции?».Между тем, скандал с военными лабораториями Пентагона на украинской территории вышел на международный уровень. Подключились Китай и Всемирная организация здравоохранения.Китайцы не упустили случая немного сыпануть соли на хвост американскому дракону после обвинений в создании вируса ковида. Пекин официально потребовал от США ликвидировать всю сеть лабораторий, размещенных на территории бывшего СССР. ВОЗ неожиданно встала на сторону Китая и заявила, что обвинения в искусственном происхождении вируса ковид беспочвенны. И выразил глубокую озабоченность по поводу биолабораторий, о деятельности которых ничего не известно.Но Офис президента отморозился и перекинул всю ответственность на Кабмин. Дескать, это компетенция премьера Шмыгаля. Однако посмотрите на Шмыгаля. Что можно взять с этого человека? Он же исполняет роль говорящего попугая Рината Ахметова. Лаборатории как бы есть, однако правящий режим больше беспокоят вопросы легализации наркотиков. Это, кстати, тоже актуально. Обкуренные операторы атомных смен и персонал лабораторий, который возится с пробирками в состоянии легкого нарко-опьянения, резко повышают уровень национальной безопасности. Им же все по барабану. Прекрасное состояние.Надо сказать, наши стратегические партнеры попытались купировать международный скандал. Особенно после того, как телеканал, где недавно трудился действующий президент, выпустил большой сюжет о секретных лабораториях США в Украине. Вынужден был вмешаться куратор украинского проекта от Госдепа Джордж Кент. Он очень занятой человек. Приходится бухать с экс-премьером Лешей Гончаруком возле гаражей, делая из него нового лидера суверенной и независимой страны. Кент обвинил всех журналистов, публикующих материалы по американским биолабораториям, в «повторении российской дезинформации». Однако это, к сожалению, не подействовало. Виктор Медведчук, против которого США ввели персональные санкции еще в 2014 году, разворошил большое биологическое кубло, которое пытается сделать вид, что ничего особенного не происходит в этих лабораториях. Люди изучают безобидные микробики, которые помогают секретарю Совбеза Алексею Данилову побеждать в «биологической войне». Он ее сам объявил на встрече с послами Швеции и Финляндии. Потом несколько поостыл к данной теме и переключился на постановку на учет в детской комнате полиции всех украинских пользователей социальных сетей «ВК» и «Одноклассники». В завершение напомню, что у наших "бледнолицых братьев" огромный опыт в ведении бактериологической войны. Эти прекрасные люди еще индейцам подбрасывали одеяла, зараженные оспой. Но индейцы не расскажут нам об этой трогательной заботе. Ибо вымерли. Ну, понятное дело, ведь у них не было биолабораторий Пентагона!Миссия Филарета по освящению атомных блоков и американских биолабораторий должна проходить в прямом эфире, ведь дело важное и нужное. Тут я его всячески поддерживаю, поскольку другого выхода нет.