Лавров предупредил Евросоюз о последствиях политики в отношении России

Нынешняя линия Евросоюза в отношении России не останется без последствий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



"Мы говорим сейчас о том, что хотим понять, чего хочет Евросоюз. Без последствий нынешняя линия Евросоюза, конечно же, не останется", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.



Главы МИД стран Евросоюза в понедельник на встрече в Люксембурге достигли политического решения по антироссийским санкциям в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Как сообщил верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, технические органы союза займутся завершением процедуры.



Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя, в том числе, ситуацию вокруг инцидента с Навальным не исключил, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом. В то же время Боррель высказался за сохранение открытыми каналов связи с Москвой и расширение сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, несмотря на санкции.

