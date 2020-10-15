Путин согласился разрешить трем украинским предприятиям поставки в РФ в качестве "жеста доброй воли"

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением главы правительства Михаилом Мишустиным в качестве "жеста доброй воли" снять санкции и допустить на российской рынок украинские компании "Брацлав", Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат.



Выступая на встрече президента с членами правительства в среду, Мишустин напомнил, что по поручению Путина на прошлой неделе обсуждал с сопредседателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком просьбу украинских промышленников о возможности открытия доступа на российский рынок некоторым предприятиям из этой страны. Речь, по словам Мишустина, идёт о предприятиях, которые были ориентированы на экспорт в Россию и в отношении которых действуют зеркальные ограничительные меры после введения Украиной санкций против РФ.



"Мы считаем возможным разрешить поставки оборудования и продукции компаниям "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината", - сказал Мишустин. При этом, подчеркнул он, интересы российских производителей будут соблюдены "в полной мере".



В свою очередь, Путин предложение премьера поддержал.



"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. (...) Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен", - сказал он.

