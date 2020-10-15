Зеленский рассказал о встрече с главой британской разведки

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время поездки в Великобританию общался с главой внешней разведки МИ-6 Ричардом Муром.



"У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела", — заявил он во время рабочей поездки в Одесскую область.



По его словам, в основном речь шла о защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Также во время встречи стороны уделили внимание проблеме противодействия дезинформации и фейковым новостям.



Зеленский добавил, что читал новости о составе этой встречи и вопросах, которые на ней поднимались, и может заверить, что на самом деле там были "другой состав", а ряд описанных проблем на встрече не обсуждался. В связи с этим президент посоветовал отечественным СМИ тщательнее проверять информацию, которую они публикуют.



Владимир Зеленский с супругой посетили Великобританию с официальным визитом на прошлой неделе.

