Ученые разработали вакцину-спрей от COVID и гриппа

В Гонконгском университете разработали носовой спрей, который содержит вакцину одновременно от обычного гриппа и COVID-19. В следующем месяце планируют начать его испытания на людях, сообщает Nature microbiology.



Предполагается, что спрей поможет уничтожать вирусы, в частности COVID-19, сразу в носу - откуда они обычно и попадают в человеческий организм.



Если иммунизация от гриппа с помощью назальных спреев уже известна - новый препарат должен, как надеются ученые-разработчики, также обеспечить защиту от коронавируса.



Благодаря испытаниям на сирийских хомяках китайские ученые из Гонконга выяснили, что определенные препараты, используемые для лечения инфекционных заболеваний, эффективны для подавления симптомов коронавируса.



Сначала для клинических испытаний вакцины-спрея планируют привлечь около 100 человек. В ходе тестирования китайские ученые будут исследовать, в частности, безопасность вакцины, а также оптимальную дозу для каждого человека. Ученые уже подали в США патент на изготовление такой вакцины.

