В сети опубликовали бланк с вопросами Зеленского
В соцсетях в четверг, 15 октября, появился бланк опросника с вопросами президента Владимира Зеленского, которые планируют задать в день голосования на местных выборах 25 октября.
Кроме уже озвученных президентом вопросов о пожизненном сроке для коррупционеров и свободной экономической зоне на Донбассе, в нем содержатся еще три вопроса, а именно:
поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300,
поддерживаете ли легализацию медицинской марихуаны,
поддерживаете ли право Украины на использование гарантий безопасности, прописанных в Будапеште, для обеспечения и восстановления территориальной целостности.
Стоит отметить, что наличие в опроснике двух из трех вопросов (кроме легализации марихуаны) изданию Страна подтвердил консультант главы Офиса президента Михаил Подоляк.