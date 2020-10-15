В сети опубликовали бланк с вопросами Зеленского

В соцсетях в четверг, 15 октября, появился бланк опросника с вопросами президента Владимира Зеленского, которые планируют задать в день голосования на местных выборах 25 октября.







Кроме уже озвученных президентом вопросов о пожизненном сроке для коррупционеров и свободной экономической зоне на Донбассе, в нем содержатся еще три вопроса, а именно:



поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300,

поддерживаете ли легализацию медицинской марихуаны,

поддерживаете ли право Украины на использование гарантий безопасности, прописанных в Будапеште, для обеспечения и восстановления территориальной целостности.



Стоит отметить, что наличие в опроснике двух из трех вопросов (кроме легализации марихуаны) изданию Страна подтвердил консультант главы Офиса президента Михаил Подоляк.

