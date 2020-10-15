Израиль заявил о возобновлении международного авиасообщения

В ночь на четверг правительство Израиля одобрило решение о возобновлении авиасообщения в соответствии с программой "открытое небо" – как это было до введения общего карантина.



Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Newsru.



Отмечается, что аэропорт Бен-Гурион начнет работу в этом режиме в полночь с 15 на 16 октября.



В пятницу, 16 октября, возобновят полеты из Израиля 30 зарубежных авиакомпаний. А в воскресенье, 18 октября, ожидается 24 рейса израильских авиакомпаний «Эль-Аль» и Israir, позднее на следующей неделе возобновит полеты авиакомпания «Аркия».



В здании аэропорта также возобновят работу кафе и рестораны.



Один из основных принципов авиасообщения во время пандемии состоит в том, что израильтяне, вылетающие в «зеленые» страны, не должны будут находиться в режиме самоизоляции после возвращения в Израиль, не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус, если в течение 14 дней перед возвращением они не посещали «красные страны».



Список «зеленых стран» будет уточняться каждые две недели в соответствии с данными Евросоюза и оценками минздрава Израиля.



Программа «открытое небо» была введена в действие в середине августа, однако уже через месяц она была приостановлена на фоне решения правительства о повторном введении общего карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

