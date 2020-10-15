Лукашенко: учения в Беларуси "образумили" западные страны

Александр Лукашенко заявил, что комплексные тактические учения, проведенные на западной границеБеларусив августе "образумили" внешние силы, которые поняли, что у Минска есть "хороший кулак". Об этом он сказал в четверг, 15 октября,на встрече с генеральным секретарем ОрганизацииДоговора о коллективной безопасности (ОДКБ)Станиславом Засем, сообщает БелТа.



"Мы посмотрели западный наш регион, присмотрелись, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить", - заявил Лукашенко.



Он напомнил, что несколько лет назад в Беларуси была принята новая военная доктрина, в которой учтены такие явления, как гибридная война и цветная революция.



"Примерно так могло быть в Беларуси, поэтому мы были вынуждены реагировать, в том числе демонстрировать силу", - сказал Лукашенко.



Лукашенко также заявил, что события в Белоруссии в августе и реакция на них, прежде всего России, свидетельствуют о том, что ОДКБ очень важна и ее надо развивать.



Также Лукашенко отметил, что главная причина нынешних внутриполитических событий в Беларуси - это влияние извне.



"К сожалению, наши западные, как принято говорить, партнеры, уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси. Внутренняя ситуация не просто осложнена, а ее главная причина - внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было", - сказал он.



Лукашенко уточнил, что в Беларуси "переживали всякое". "Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся", - сказал он, добавив, что белорусы - люди умные и "разберутся в этом плане".

