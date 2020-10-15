ДНР запросила у России вакцину от коронавируса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики направили в Россию запрос на получение партии вакцины от коронавируса.



«Мы отправили заявку в Российскую Федерацию, ждем одобрения и возможных поставок. По срокам сказать не могу» — заявил Оприщенко.



По данным местных властей, в ДНР в настоящее время обнаружено 4 905 случаев заражения коронавирусом. Погибли 324 человека.



Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

