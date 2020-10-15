Великобритания вслед за ЕС ввела санкции за отравление Навального

Правительство Великобритании ввело ограничительные меры против 6 россиян и одной организации из-за отравления российского политика Алексея Навального в августе этого года.



Как передает Укринформ, об этом говорится в прессрелизе правительства.



«Любое использование химического оружия российским государством нарушает международное право. Мы настроены на то, чтобы привлечь к ответственности всех причастных», - заявил министр МИД Доминик Рааб.



В санкционный список попали начальник управления президента РФ по вопросам внутренней политики Андрей Ярин, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, директор ФСБ РФ Александр Бортников и два заместителя министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко.



Также под ограничительные меры попал российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.



Более того, под британские санкции попал российский бизнесмен, которого называют «поваром Путина» Евгений Пригожин за его причастность к активности ЧВК «Вагнера» в Ливии и многочисленные нарушения резолюций Совбеза ООН по эмбарго на продажу оружия.



Отмечается, что попадание в санкционный список означает замораживание активов на территории Великобритании и запрет на въезд.

