К проекту госбюджета подали около 2500 поправок

К проекту государственного бюджета на 2021 год поступило более 2 тысяч поправок. Поправки к проекту подаются после 1 октября. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.



"Будут (рассматривать госбюджет - ред.). Около 2500 (правок - ред.)", - уточнил он.



Напомним, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что депутаты внесли в проект бюджета около 5 тысяч правок. Ожидалось, что парламентский комитет начнет рассмотрение правок уже на этой неделе.

