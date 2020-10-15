Ученые обнаружили "молекулу молодости"

Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны обнаружили молекулы, которые препятствуют старению клеток. "Молекулами молодости" оказался фермент RAD51, участвующий в восстановлении поврежденной ДНК, пишет Nature.



Исследователи изучали молекулы TERRA - разновидностью некодирующих РНК, которые регулируют длину и функции теломер.



TERRA накапливаются на концах хромосом, сигнализируя тем самым о том, что теломеры должны быть удлинены или восстановлены. Специалистам удалось выяснить, что чуть ли не главную роль в прикреплении TERRA к теломерам играет фермент RAD51. Именно он помогает восстанавливать поврежденные молекулы ДНК.



Благодаря активной работе этого фермента образуется гибридная молекула РНК-ДНК.



Ученым также удалось установить, что короткие теломеры привлекают TERRA намного эффективнее, чем длинные теломеры.



Теломеры - концевые участки хромосом, которые защищают ДНК от повреждения во время деления клетки, но при этом их длина постоянно сокращается.

