Свадьба генерала Руслана Хомчака, Черниговская область — в подарок

Уже совсем скоро Главнокомандующего ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака можно будет поздравлять с женитьбой. Факт сожительства с будущей официальной, а пока гражданской женой, Анной Коваленко, Руслан Хомчак тщательно скрывает. Но, как пишет «Открытая Украина» , все движется к свадьбе.

«Примечательно, что 24 года разницы в возрасте не стали помехой романтическим отношениям. Кто же такая Анна Коваленко? До сегодня девушка занимала должность заместителя министра министерства развития громад и территорий. До этого была заместителем главы Офиса Президента. Ещё раньше вошла в Парламент по спискам партии «Слуга Народа».

Любопытный факт, если простые люди дарят друг-другу на свадьбу золотые кольца, то генерал Хомчак решил удивить возлюбленную, по настоящему. И подарил к свадьбе... целую область. Сегодня, именно благодаря протекции Руслана Хомчака, Анна Коваленко назначена губернатором Черниговской области.

Хочется пожелать будущим молодоженам любви и понимания, а черниговцам — меньше задумываться о том, как их будущая «зелёная» губернаторша получила свою должность», - резюмирует «Открытая Украина».