«Утро с Интером»: как присоединиться к акции «Посади дерево»?

Если бы на планете не было деревьев, человечество задохнулось б ы, а земля – превратилась бы в пустыню. Это научный факт. Здоровое дерево производит в год до 200 килограммов кислорода! Этого достаточно, чтобы человек свободно дышал полгода. На первый взгляд, ничего проблематичного: деревьев на планете почти в четыреста раз больше, чем людей. Однако далеко не все они выполняют кислородную функцию. В Украине на леса приходится всего 17% территорий, при этом новых зеленых насаждений почти нет. Телеканал «Интер» начал всеукраинскую акцию «Посади дерево» и призывает всех неравнодушных людей присоединиться к этой инициативе. Как это сделать правильно – с пользой для себя и окружающей среды? В какие организации обращаться, чтобы получить разрешение? Об этом рассказали в программе «Утро с Интером».

Вечнозеленые туи, хрупкие березки, тополя и клены… Все эти деревья, с одной стороны, украшают скверы, парки, сады. А с другой – выполняют важную экологическую роль.

« Летом в жару температура асфальта и других поверхностей может достигать 45 градусов, и деревья обеспечивают лучшие острова прохлады, а во время интенсивных ливней благодаря зеленым зонам поглощается избыточная влага, – объясняет эколог Наталья Гозак . – Чем больше деревьев, тем лучше для природы и человека. Но чтобы дерево хорошо росло – его надо правильно посадить. Компании или группы активистов проводят мероприятия по посадке деревьев, не согласовывая их ни с зеленстроем, ни с организациями, которые могут постоянно ухаживать за этими насаждениями. Понятно, что без надлежащего присмотра деревья часто погибают ».

Если есть желание высадить дерево в городском парке или сквере – нужно позвонить в коммунальные компании, которые занимаются озеленением города. Там вам предложат возможные места посадки. Например, на сайте «Киевзеленстроя» размещена интерактивная карта, на которой оранжевыми точками обозначены улицы, аллеи, парки, где можно посадить дерево.

«Мы предложим список пород деревьев, которые могут быть посажены в том или ином сквере города, и подскажем адреса питомников, где вы сможете их купить, – говорит Людмила Филинская, директор КП по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района Киева. – Кроме того, чтобы не запутаться в «посадочных» тонкостях, дерево лучше сажать под наблюдением озеленителя. Об этом тоже можно заранее договориться с работником зеленстроя. Например, при посадке вербы надо подсыпать чернозем, чтобы дерево лучше росло. Сразу после посадки – хорошо полить водой. А потом - подпитывать при необходимости. За все это в дальнейшем ответственна компания-озеленитель, если дерево высажено согласованно. Мы будем за ним ухаживать, поливать, подкармливать, на зиму укрывать корни, чтобы не вымерзли, при необходимости – формировать, обрезать крону, а также лечить дерево, если будут вредители или болезни».

Е сли хочется посадить дерево возле жилого дома – следует обращаться к балансодержателю территории. В частности, в управляющую компанию, если вы живете в многоэтажке. Там определят зону посадки. В дальнейшем нужно будет подобрать саженец, который соответствует следующим требованиям:

– возраст деревьев – не меньше 10 лет;

– порода – устойчива к загазованности и пыли, без неприятного запаха;

– запрещается сажать: плакучие ивы, шелковицы, ясень, рябину, тополь канадский и другие породы с низко опущенными кронами или ветвями и сильно развитыми корнями.

« Если глобально на планете 30% территории будет в природных экосистемах, это обеспечит устойчивость жизни человека и биоразнообразие природы », – уверяет Наталья Гозак.

Высаживают деревца обычно осенью и весной. Экологи отмечают: рекордсменами по выделению кислорода являются тополь, клен и хвойные деревья. Именно озеленение является единственным естественным способом очистки и охлаждения воздуха. Согласно исследованиям, климат в Украине станет более комфортным, если каждый взрослый житель страны ежегодно будет высаживать хотя бы по 2 дерева.