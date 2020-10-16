Студенты заражались COVID-19, чтобы заработать на плазме с антителами

Студенты американского частного религиозного Университета Бригама Янга в штате Айдахо специально заражались коронавирусом, чтобы потом, выздоровев, получить деньги за плазму крови с антителами, говорится на сайте учебного заведения.



В заявлении отмечается, что руководство университета "глубоко обеспокоено данными о том, что отдельные лица намеренно пытались заразить самих себя и других COVID-19".



Также в администрации грозят таким студентам отстранением от учебы или отчислением.



Известно, что рядом с университетом находятся два центра приема плазмы. В одном из них добровольцам предлагают 100 долларов за сдачу крови, в другом - 200. При этом сдавать кровь можно несколько раз подряд.



В городе Рексберге, где расположено учебное заведение, зарегистрирован один из самых высоких показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией в США - 122,6 случая на 100 тысяч жителей.



Руководство планирует в случае ухудшения ситуации с заболеванием перевести студентов на онлайн-обучение.

