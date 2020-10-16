Apple Watch или все-таки Apple Watch: почему «яблочные» смарт-часы лучше других

Часы Apple – самые продаваемые из умных аксессуаров. У бренда достаточно конкурентов: на одном уровне с гаджетами купертиновской команды стоят смарт-часы Samsung; функциональные и недорогие решения регулярно предлагает Huawei. Тогда почему Apple Watch стабильно заполучают лидерские позиции и продаются лучше других брендов?



Apple Watch или все-таки Apple Watch: почему «яблочные» смарт-часы лучше других

Часы Apple – самые продаваемые из умных аксессуаров. У бренда достаточно конкурентов: на одном уровне с гаджетами купертиновской команды стоят смарт-часы Samsung; функциональные и недорогие решения регулярно предлагает Huawei. Тогда почему Apple Watch стабильно заполучают лидерские позиции и продаются лучше других брендов? У аксессуара есть неоспоримые преимущества.

Эпл Вотч совмещают фитнес-трекер и смарт-часы

Huawei и Xiaomi выпускают фитнес-трекеры, Samsung и другие крупные производители – умные часы, но больше ориентированные на базовые функции. Широких возможностей для контроля состояния здоровья и отслеживания физических показателей у них нет.

С помощью гаджета можно:

Контролировать сердцебиение.

Подсчитывать количество потраченных калорий и пройденных километров.

Эффективно тренироваться и даже соревноваться с другими пользователями.

Ориентироваться в пространстве с помощью магнитного компаса.

Определять угол движения и т.д.

Параллельно купить Apple Watch стоит, чтобы всегда быть в курсе уведомлений, которые приходят на iPhone, быстро связываться с семьей или коллегами, контролировать расписание и т.д. Кстати, модели последних двух поколений позволяют погружаться под воду на глубину до 50 метров.

Поддержка запатентованных технологий

У аксессуара есть функции, которые недоступны больше ни на одних других смарт-часах. Например:

Снятие электрокардиограммы в режиме реального времени.

Определение падения и последующий автоматический вызов экстренной службы.

Измерение уровня кислорода в крови.

Это только малая часть. Разработчики из Купертино с выходом каждой модели внедряют новые датчики или технологии, которые делают смарт-часы более полезными.

Работа под управлением WatchOS

Операционные системы, разработанные компанией Эпл, самые защищенные в мире. Не важно, для какого устройства создана ОС – смартфона, планшета, ноутбука или умных часов.

WatchOS заточена строго под функционал аксессуара. Она надежно защищает данные, которые хранятся в памяти. Поэтому привязывая банковскую карту к Эпл Вотч, можно не переживать о том, что ее реквизиты и пароль станут известны посторонним.

WatchOS регулярно получает новые возможности, из последних: