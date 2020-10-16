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- Apple Watch или все-таки Apple Watch: почему «яблочные» смарт-часы лучше других
Apple Watch или все-таки Apple Watch: почему «яблочные» смарт-часы лучше других
Часы Apple – самые продаваемые из умных аксессуаров. У бренда достаточно конкурентов: на одном уровне с гаджетами купертиновской команды стоят смарт-часы Samsung; функциональные и недорогие решения регулярно предлагает Huawei. Тогда почему Apple Watch стабильно заполучают лидерские позиции и продаются лучше других брендов?
Apple Watch или все-таки Apple Watch: почему «яблочные» смарт-часы лучше других
Часы Apple – самые продаваемые из умных аксессуаров. У бренда достаточно конкурентов: на одном уровне с гаджетами купертиновской команды стоят смарт-часы Samsung; функциональные и недорогие решения регулярно предлагает Huawei. Тогда почему Apple Watch стабильно заполучают лидерские позиции и продаются лучше других брендов? У аксессуара есть неоспоримые преимущества.
Эпл Вотч совмещают фитнес-трекер и смарт-часы
Huawei и Xiaomi выпускают фитнес-трекеры, Samsung и другие крупные производители – умные часы, но больше ориентированные на базовые функции. Широких возможностей для контроля состояния здоровья и отслеживания физических показателей у них нет.
С помощью гаджета можно:
- Контролировать сердцебиение.
- Подсчитывать количество потраченных калорий и пройденных километров.
- Эффективно тренироваться и даже соревноваться с другими пользователями.
- Ориентироваться в пространстве с помощью магнитного компаса.
- Определять угол движения и т.д.
Параллельно купить Apple Watch стоит, чтобы всегда быть в курсе уведомлений, которые приходят на iPhone, быстро связываться с семьей или коллегами, контролировать расписание и т.д. Кстати, модели последних двух поколений позволяют погружаться под воду на глубину до 50 метров.
Поддержка запатентованных технологий
У аксессуара есть функции, которые недоступны больше ни на одних других смарт-часах. Например:
- Снятие электрокардиограммы в режиме реального времени.
- Определение падения и последующий автоматический вызов экстренной службы.
- Измерение уровня кислорода в крови.
Это только малая часть. Разработчики из Купертино с выходом каждой модели внедряют новые датчики или технологии, которые делают смарт-часы более полезными.
Работа под управлением WatchOS
Операционные системы, разработанные компанией Эпл, самые защищенные в мире. Не важно, для какого устройства создана ОС – смартфона, планшета, ноутбука или умных часов.
WatchOS заточена строго под функционал аксессуара. Она надежно защищает данные, которые хранятся в памяти. Поэтому привязывая банковскую карту к Эпл Вотч, можно не переживать о том, что ее реквизиты и пароль станут известны посторонним.
WatchOS регулярно получает новые возможности, из последних:
- Обмен циферблатам и их настройками между пользователями.
- Полноценный мониторинг сна с помощью встроенной утилиты.
- Автоматическое распознание мытья рук для тщательного очищения от микробов и т.д.