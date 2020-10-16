Минцифры предлагали продать приложение "Дия" в другие страны

В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили о поступлении предложений по продаже приложения "Дия" от других стран.



"На протяжении этих недель идет много переговоров, в частности с Японией, с Грузией (...) Очень много внимания к этому продукту - это действительно революционный продукт, мы первые в мире запустили цифровой паспорт. Многие страны разбирают детально этот опыт, хотят повторить. Есть запросы на развитие и покупку мобильного приложения", - заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в ходе онлайн-брифинга в Киеве в пятницу.



Он подчеркнул, что на результатах Украины в сфере внедрения электронной документации сегодня сосредоточено "большое внимание европейских партнеров и других стран".



"Я уверен, что цифровые паспорта через несколько лет станут определенным правилом на международной арене и трансграничность будет достигнута", - заявил Выскуб.



Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины изучает возможность перехода работы приложения "Дия 2.0" на сервисы Azure от Microsoft.

