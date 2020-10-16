Все аэропорты Украины будут работать с приложением "Дія" - Минцифры

Большинство крупных аэропортов Украины уже активно принимают документы граждан в приложении "Дія". Об этом сказал на брифинге первый заместитель Министра цифровой трансформации Алексей Вискуб, передает корреспондент УНН.



"Цифровые документы сейчас активно используются во время путешествий - на "Укрзализныце", во время автобусных перевозок, это касается и "Гюнсел", и "Автолюкс". Также мы завершаем работу с аэропортами. Большинство аэропортов уже активно принимают "Дію" - это и "Борисполь", и "Жуляны", и "Харьковский аэропорт", и "Львовский аэропорт". Завершаем работу с аэропортами городов "Днепр" и "Ивано-Франковск" ... Вскоре все аэропорты будут работать с мобильным приложением", - сказал заместитель министра.



Кроме того, по его словам, министерство активно развивает сеть применения "Дії" среди ритейла.



"У нас уже есть много сетевых магазинов, которые активно используют "Дію". Это касается и "АТБ", и "Велика Кишеня", и "Веллмарт", и другие торговые сети также присоединяются к работе с мобильным приложением", - отметил Вискуб.



Он пояснил, что цифровые документы - это "не только об удобстве гражданина".



"Создание цифровых документов запускает цепную реакцию цифровой трансформации по всей стране. Ведь каждый бизнес, банки, средства, даже малый бизнес, гостиницы должны подстраиваться под новые цифровые технологии", - добавил он.

