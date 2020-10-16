В Киеве на карантин закрыты уже 8 школ из-за случаев заболевания среди учителей

Восемь общеобразовательных школ закрыты в Киеве на карантин из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 среди учителей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.



"Ситуация с заболеваемостью в учебных заведениях города, к сожалению, ухудшается. На сегодня в Киеве закрыты на карантин уже 8 школ - из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы - в Печерском районе, три - в Оболонском, и по одной - в Подольском и Дарницком районах", - сообщил Кличко.



На дистанционном обучении, по его словам, в общем находится 598 классов в 182 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве 579, педагогов - 449.



"В детских садах, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыли 86 групп в 75 садах. Три сада закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах столицы - более 55%, - сообщил Кличко.

