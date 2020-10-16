Тихановская планирует визит в Украину

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что планирует визит в Украину после местных выборов, которые пройдут в нашей стране 25 октября. Об этом она заявила в интервью белорусской службе "Радио Свобода", передает УНН.



"Мы очень рады, что Украина заняла сильную позицию в отношении Беларуси, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет ваш список, возможно, подкрепленный введенными санкциями ЕС. Это явный знак поддержки белорусского народа в борьбе", - отметила она.



По словам Тихановской, Беларусь хочет строить партнерские, взаимовыгодные отношения с Украиной.



"Они нам близки исторически и культурно. На Западе меня часто спрашивают, понимают ли россияне белорусский язык, когда ты начинаешь говорить. Я отвечаю: "Нет, они не понимают, но украинцы нас поймут. Мы понимаем украинский, они понимают нас. Наши языки немного ближе". В ближайшее время мы планируем поездку в Киев. После местных выборов уже", - добавила она.

