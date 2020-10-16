Митинги в Бишкеке прекратилис

Митинги в столице Кыргызстана прекратились, их участники разъехались, сообщил "Интерфаксу" в пятницу заместитель министра внутренних дел страны Алмазбек Орозалиев.



"Митингующие в Бишкеке разъехались в регионы. Все акции протеста завершились", - сказал Орозалиев.



По его словам, напряженность в Бишкеке снята, обстановка сохраняется стабильная.



"Парламент Кыргызстана отменил постановление о введении режима чрезвычайного положения. Автоматически отменен комендантский час. К вечеру будут убраны блокпосты и военная техника", - отметил Орозалиев.



Парламент Кыргызстана на заседании в пятницу отменил постановление о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) в Бишкеке. Депутаты единогласно проголосовали за отмену принятого ранее постановления об утверждении указа президента страны о введении режима ЧП в Бишкеке.



В минувший четверг Сооронбай Жээнбеков заявил о своей отставке с поста президента Кыргызстана. В пятницу на заседании парламента спикер законодательного собрания Канат Исаев заявил, что отказывается от исполнения полномочий главы государства. И.о. президента страны стал премьер-министр Садыр Жапаров.



Режим ЧП был введен в Бишкеке 9 октября для стабилизации ситуации в киргизской столице решением президента страны Жээнбекова. Приказом коменданта в Бишкеке был введен запрет на продажу оружия и алкогольных напитков, а также запрещено проведение митингов, собраний, уличных шествий. На въезде в столицу были установлены военные блокпосты.



12 октября президент Кыргызстана повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории столицы до 19 октября. На следующий день парламент Кыргызстана утвердил указ президента.

