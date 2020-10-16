Украина и Турция на финишной прямой по соглашению о свободной торговле - Зеленский

Украина и Турция находятся на финишной прямой относительно соглашения о свободной торговле, оно может быть подписано в ближайшее время. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью турецкому информационному агентству Demirören, передает УНН.



"Для хороших друзей не существует недостижимых результатов. Переговоры о таких соглашениях (как соглашение о свободной торговле - ред.) могут быть простыми только с теми странами, чей рынок ничего не значит. Турция и Украина совершенно другие", - пояснил Президент.



Он подчеркнул, что общий экономический потенциал является огромным, следовательно, есть очень много нюансов, которые должны быть согласованы, и это требует времени.



"Однако мы уже находимся на финишной прямой. Надеюсь, что соглашение будет подписано в кратчайшие сроки. Всего за три года Турция вместе с друзьями будет праздновать столетие создания Республики. Нам хотелось бы подойти к этому празднику, имея гораздо больший багаж экономических контактов. Скорейшее подписание Соглашения о свободной торговле существенно поможет нам в достижении этой цели", - сказал Зеленский.

