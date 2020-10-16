Комитет Рады не смог рассмотреть проект госбюджета-2021

Заседание Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, на котором должны были утвердить поправки к проекту государственного бюджета на 2021 год, отменено.



Об этом в своем Telegram-канале сообщил член комитета, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.



"Заседание Бюджетного комитета, на котором должны были утвердить правки к проекту госбюджета для рассмотрения на сессионном заседании, отменено по причине отсутствия кворума", - написал Гончаренко.



По словам депутата, присутствуют лишь 11 членов комитета.



"99%, что первого чтения госбюджета 20 октября, как это требует Регламент Верховной Рады, не будет", - отметил он.



В свою очередь, заместитель председателя фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что на Бюджетном комитете "11 людей из 18 необходимых, кворума нет, заседание не состоялось".

