Детям полезно играть в грязи - ученые

Финские ученые из Университета Хельсинки научно доказали, что детям необходимо проводить время на открытом воздухе, а также играть в грязи. Все это способствует укреплению иммунитета, пишет The Guardian.



Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 75 детей в возрасте от трех до пяти лет из двух городов Финляндии.



"Когда мы увидели результаты, мы были очень удивлены", - сказал один из авторов работы Аки Синкконен.



Так, одна группа детей играла на открытых площадках, куда добавили лесной дерн. Эти же дети гуляли в лесу. Малыши проводили на улице в среднем 90 минут в день, их поощряли играть с растениями и почвой.



Другая группа находилась в городе.



Специалистам удалось выяснить, что у детей с открытых площадок повысилось разнообразие бактерий на коже, что укрепило иммунитет: в образцах крови увеличилось содержание противовоспалительного белка IL-10.



Исследователи сделали вывод, что детям важно контактировать с микробами, находящимися в верхних слоях почвы.



Ученые также изучают возможность "заселения" детских песочниц различными микробами для укрепления иммунной систему детей в местах, где нет лесной почвы и растений.

