Зеленский в Турции встретился с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой в ходе визита в Турцию в пятницу, 16 октября, встретились с вселенским патриархом Варфоломеем, сообщает пресс-служба ОП.



Как сообщается, патриарх поблагодарил за визит президентской четы матери-церкви и отметил, что доволен тем, что в Украине постепенно наступает мир.



"Благодарен за все, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру. Украина - теплая и радушная. Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины", - сказал Зеленский.



Патриарх отметил, что будет рад посетить Украину, когда эпидемическая ситуация стабилизируется. Стороны рассмотрели 30-ю годовщину независимости Украины как возможную дату визита.



Зеленский сообщил, что во время встречи с глазу на глаз с патриархом детально обсуждена ситуация в Донбассе.



Собеседники обсудили дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия Украины и Вселенского патриархата.



Варфоломей вручил памятные подарки президентской чете.

