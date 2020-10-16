Путин предложил продлить договор СНВ-3 на год

Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) без всяких условий на один год. Об этом он сказал в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 16 октября.



"У меня есть предложение, а именно – продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, с тем, чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях", – сказал Путин.



Он также поручил главе МИД РФ Сергею Лаврову сформулировать позицию России американским партнерам.



"В самое ближайшее время попробуйте получить от них хоть какой-то внятный ответ", – поручил Путин министру.

