УЕФА может изменить формат проведения Евро-2020

УЕФА твердо намерен провести Евро-2020 летом следующего года несмотря на новую волну COVID-19 в Европе. Однако организация может сократить число городов и стран, которые примут турнир.



Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин, которого цитирует Reuters.



"Мы постоянно следим за ситуацией, но сейчас абсолютно уверены, что турнир состоится. План таков, что Евро пройдет именно так, как и должен. Но я также должен сказать, что мы можем провести Евро не в 12 странах, а в 11, восьми, пяти или одной", - заявил функционер на Movistar+.



Он также добавил, что пока рано говорить о том, будут ли матчи проходить без зрителей, при полных стадионах или с ограниченным количеством.



The Sun со ссылкой на источники сообщает, что в первую очередь лишиться права проведения могут Санкт-Петербург (Россия), в котором вновь увеличивается число заболевших коронавирусом, а также Баку, где наблюдается сложная политическая ситуация между Азербайджаном и Арменией.



При худшем развитии сценария турнир будет проходить в одной стране с использованием четырех площадок. Таким образом организаторам удастся сократить количество поездок в условиях пандемии.

