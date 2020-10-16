В ЕС спрогнозировали, когда начнется массовая вакцинация

В Европе вакцинация против коронавируса начнется не раньше весны-лета 2021 года. Однако, для серьезного сокращения масштабов пандемии потребуется еще около года. Об этом заявил исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Гвидо Рази в эфире итальянского телеканала Sky TG24.



Он подчеркнул, что минимум год важно продолжать носить маски и соблюдать безопасную дистанцию.



"Есть надежда, что первые дозы вакцины для людей, принадлежащих к группе риска, могут поступить весной 2021 года, дав начало серьезной вакцинации. На мой взгляд, наличие доз вакцины будет очень быстро увеличиваться после одобрения ее применения", - сказал Рази.



В Европе скорее всего будут созданы несколько различных вакцин против коронавируса и уже в начале следующего года может появиться три экземпляра, которые пройдут одобрение ЕМА.

