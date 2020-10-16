США сняли запрет на полеты своих авиакомпаний возле Крыма - Криклий

Федеральное авиационное управление США (FAA) с 27 октября полностью сняло ограничения для американских авиакомпаний на полеты через воздушное пространство над Черным морем под ответственностью Украины, ведь Украина ввела действенные меры по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации в этом районе. Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передает УНН.



"FAA полностью сняла ограничения для американских гражданских эксплуатантов на полеты через воздушное пространство над Черным морем под ответственностью Украины", - отметил он.



По словам министра, с 27 октября 2020 гда Федеральная авиационная администрация департамента транспорта США запланировала обновление Специальных федеральных авиационных правил (SFAR 113) об ограничениях на полеты американскими эксплуатантами в воздушном пространстве под ответственностью Украины.



"В документе указано, что Украина ввела действенные меры по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации в Симферопольском районе полетной информации, в частности в международном воздушном пространстве, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине", - сообщил Криклий.



"Мы гордимся таким результатом конструктивного взаимодействия специалистов Госавиаслужбы Украины и Украэроруха с международными авиационными организациями и авиационными властями разных стран, и в частности с Федеральной авиационной администрацией департамента транспорта США", - подытожил глава Мининфраструктуры.

