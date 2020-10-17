В США впервые за 70 лет казнят женщину

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила федеральные казни после 17-летнего перерыва. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.



По данным Министерства юстиции США, на 8 декабря назначена федеральная казнь Лизы Монтгомери. Если смертный приговор будет приведен в исполнение, это станет первой казнью женщины в США за семь десятилетий. Монтгомери была приговорена к смертной казни за убийство, совершенное в 2004 году — она задушила беременную женщину.



Министерство юстиции также указало, что 10 декабря будет казнен Брэндон Бернар, за убийство двух священников в 1999 году. Это будут восьмая и девятая федеральные казни в США в 2020 году.

