Украина в ближайшее время получит японское лекарство от коронавируса

Экспериментальный японский препарат фавипиравир (Avigan), который может помочь в лечении коронавируса, в ближайшее время поступит в Украину. Стране будет предоставлено 12 200 таблеток.



Об этом в интервью Укринформу рассказал посол Японии в Украине Такаши Кураи.



"Мы очень рады, что Кабмин наконец принял официальное решение о получении препаратов, имеющих общее название фавипиравир. Японская сторона была готова уже полгода назад, и мы сможем направить их в Украину в ближайшее время, как только будет соответствующее поручение правительству Украины для посольства в Токио и состоится обмен необходимыми документами с МИД Японии", - рассказал Кураи.



В то же время Кураи подчеркнул, что фавипиравир в Японии еще официально не признан лекарством от COVID-19.



"Мы бесплатно предоставляем фавипиравир странам, которые готовы совместно проводить это клиническое испытание и предоставлять нам его результаты. Мы решили предоставить его по просьбе Украины, но не заставляем участвовать в клиническом испытании. Мы уважаем решение Украины, поэтому просто ждали ее окончательного вывода", - сказал он.

