Галкин спародировал Зеленского и разозлил украинцев

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин спародировал президента Украины Владимира Зеленского и разозлил украинцев. Пародийное выступление комик выложил в своем Instagram-аккаунте.



Галкин пошутил на тему сформулированных Зеленским «пяти важных вопросов», на которые жителям Украины предстоит ответить на предстоящих местных выборах. Юморист, изображая главу государства, в шутку задал свои вопросы. Так, он поинтересовался, можно ли ставить в угол провинившихся депутатов, стоит ли сократить население до 300 парламентариев и нужно ли легализовать медицинский каннабис для тяжелобольных политиков. Также он уточнил, надо ли поднять на международном уровне вопрос о соблюдении первого закона Ньютона и может ли президент проводить такой опрос каждый день перед выборами.



Пародия российского комика вызвала недовольство многих украинских пользователей. В комментариях к записи некоторые из них посоветовали Галкину шутить на тему российских политиков, а некоторые негативно отзывались об уровне шуток юмориста.

