«Американцы, вон из Беларуси!» - пикет у посольства США в Киеве

Около двух десятков человек из белорусской общины «Сябры Волыни» утром в субботу пикетировали посольство США с требованием прекратить вмешательство в дела Белоруссии, которое осуществляется силами теневой структуры Госдепа – Rand Corporation.

Лидер общины Михаил Кононович заявил, что именно Rand курирует беспорядки в Минске, во главе которых стоит марионеточная фигура Светланы Тихановской. Кононович напомнил, что Рэнд ранее также уличали в антироссийской деятельности в ЕС, а также поддержке несанкционированных уличных акций либеральной оппозиции в Москве.





«Госдеп США через корпорацию «RAND» планирует кровавый госпереворот в Республике Беларусь, после чего начать там гражданскую войну, а потом и войну с соседними государствами. Белорусы Украины хотят, чтобы об этом узнал весь мир. Мы не должны позволить США развернуть в республике украинский сценарий, мы должны остановить Госдеп и его корпорации!» - сказал Кононович.

Манифестанты развернули плакаты «Rand + Госдеп США = война», «США, руки прочь от Белоруссии», «Rand корпорация зла», а также плакаты с карикатурами на «американскую марионетку» Светлану Тихановскую и бело-красно-белый флаг, используемый противниками Александра Лукашенко.





Собравшиеся скандировали: «Рэнд – корпорация зла!», «Руки прочь от Белоруссии!» и т.п.

Ранее белорусские СМИ сообщали о деструктивной роли Rand в событиях в Минске, который охватили беспорядки после президентских выборов. В частности, об этом писал витебский портал «Второй Регион».

«Американские аналитики обозначили цель Запада – отрыв Беларуси от России. Для осуществления задуманного, специалистами RAND были смоделированы политические и социальные противоречия, найдены точки уязвимости, указаны средства и озвучены действенные механизмы», - говорилось в публикации.







Издание «ПолитРинг» отмечало, что планы организации беспорядков в Белоруссии анонсировались аналитиками Rand вполне открыто – причем, еще за год до начала событий в Минске.

«Прямым текстом говорилось о таких планах и в прошлогоднем докладе Rand «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций». Как видно из названия, посвящен доклад далеко не Беларуси, нашей стране в нем отводится роль инструмента для такого перенапряжения, а «конец политического режима» в Беларуси там открыто признается давно установленной целью американской внешней политики», - писал «ПолитРинг».

