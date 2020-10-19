В Норвегии выявили неизвестную мутацию коронавируса

Новую мутацию коронавируса обнаружили в Норвегии. Об этом заявила главный врач муниципалитета Тронхейм Туве Ресстад, сообщает газета Verdens Gang в понедельник, 19 октября.



В городе Тронхейм с 16 по 18 октября новый тип вируса выявили у восьми местных жителей.



"По предварительным оценкам, это новый вариант вируса, который министерство здравоохранения раньше не встречало в Норвегии", - пояснила Ресстад.



По ее словам, пока неизвестно, какими свойствами обладает мутация вируса. Кроме того, заразиться коронавирусом в Тронхейме стало легче: для этого люди необязательно должны находиться в тесном контакте.

