Синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Во вторник, 20 октября, Украина окажется под влиянием мощного западного антициклона по аналогии с другими европейскими странами, поэтому небольшие локальные дожди возможны разве что на севере Украины, а на остальной территории осадков не ожидается. Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко.



Ночью в некоторых регионах ожидаются заморозки, однако в среднем термометры покажут +1-+6 градусов. Днем же в большинстве областей температура поднимется до +13 градусов (на на юге — до +16 градусов).



В Киеве 20 октября существенные осадки также маловероятны, а вот ветер будет порывистым, что усилит ощущение холода. Ближайшей ночью в Киеве ожидается +3- +6 градусов, днем же будет всего +9-+10 градусов.



Потепления же придется подождать до 22−23 октября — в эти дни синоптики обещают до +14-+19 градусов.

