Зеленский: Украина начинает строить две военно-морские базы

Власти Украины начинают строить две военно-морские базы для защиты черноморского региона. Об этом во вторник, 20 октября, заявил президент Владимир Зеленский в послании Верховной Раде, сообщило информагентство Укринформ.



Он так же сообщил о намерениях совместно с Турцией разрабатывать боевые беспилотные летательные аппараты и двигатели, развивать системы ПВО.



Президент также напомнил, что Украина начала выпуск новых образцов вооружения, в частности, комплекса управления артиллерийским дивизионом Оболонь-А, минометного комплекса Барс, артиллерийских боеприпасов.



Также, по его словам, испытывается реактивная система залпового огня Ольха-М и системы реактивных снарядов Тайфун, продолжается модернизация фрегата Гетман Сагайдачный и подготовка к испытаниям десантных катеров Кентавр, принята на вооружение противокорабельная крылатая ракета Нептун.



Зеленский отметил, что Генштаб ВСУ переведен на типовую структуру государств-членов НАТО и продолжается внедрение стандартов НАТО и совместимости украинских войск с войсками Альянса. "А Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями", - подчеркнул президент.



