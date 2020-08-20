СМИ пишут, как нардеп Гео Лерос разгонял фейк

Вчера народный депутат Гео Лерос в Facebook опубликовал инструкции «Украэроруха», якобы подтверждающие подготовку диспетчеров к ситуации захвата так называемых “вагнеровцев”. Аналогичная публикация нардепа была осуществлена практически одновременно с публикацией Telegram-канала “Вагнергейт”. Но, как и ранее, в ночь появившихся "фактах" скандале “Вагнергейт”, а точнее в его украинской версии, чудовищное несоответствие дат.

Об этом пишет "Информационный навигатор".

На этот раз, скандальный нардеп Гео Лероса пытается с операцией по “вагнеровцам” связать документы, утверждённые 20 августа. То есть, документ, на котором черным по белому указана дата 20.08.2020, народный избранник называет доказательством сорванной операции, которая, по словам других участников скандала должна была быть проведена в июле.

Таким образом, только по датам в рамках скандала мы имеем минимум три расхождения. Это если не учитывать российскую версию о том, что аннулирование билетов россиян было проведено ещё 20 июля.

Но даже если не брать во внимание даты, то в представленных Гео Леросом документах речь идёт о действиях диспетчеров в ситуации полноценной операции по захвату. Ранее же участники скандала единодушно заявляли, что самолёт должен был быть посажен в спокойной обстановке. Причиной для посадки должен был послужить разыгранный сотрудником украинских спецслужб приступ.

"В очередной раз, очередной депутат, журналист, или просто безымянный блогер, публикует документы, вызывающие больше вопросов, чем ответов, но которым будут многие верить", - резюмирует издание.

Отметим, что "Украерорух" уже отреагировал на публикацию Гео Лероса и сообщил следующее:

"Сегодня Украэрорух предоставил ответ на официальный запрос одного из народных депутатов, которай впоследствии был использован с манипулятивной целью для получения политических дивидендов и хайпа".